Администрация Трампа внесла в санкционные списки более четырех тысяч фигурантов по причастности к терроризму

За последние два года администрация президента США Дональда Трампа включила в санкционные списки наибольшее количество террористов и террористических группировок, сообщил в среду в ходе телефонного брифинга координатор по борьбе с терроризмом в государственном департаменте США Натан Сейлс.
"Администрация Трампа использует антитеррористические санкции более решительно, чем какая-либо предыдущая администрация, - сообщил Сейлс. - С 2017 года мы включили в санкционные списки более четырех тысяч фигурантов, связанных с терроризмом".
Он отметил, что за последние 18 лет в санкционные списки включены более 15 тыс. террористов и террористических группировок, что помогло "блокировать их источники дохода".
Госдеп США накануне сообщил, что американский минфин внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, группировкой ИГ (запрещена в РФ), а также иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.
Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против которых применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок, таких как ИГ, ХАМАС и "Хезболла".
Применение новых санкций стало возможным после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отметил госдеп.
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