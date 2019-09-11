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Дальнее зарубежье 11.09.2019 16:49

Администрация Трампа внесла в санкционные списки более четырех тысяч фигурантов по причастности к терроризму

За последние два года администрация президента США Дональда Трампа включила в санкционные списки наибольшее количество террористов и террористических группировок, сообщил в среду в ходе телефонного брифинга координатор по борьбе с терроризмом в государственном департаменте США Натан Сейлс.

"Администрация Трампа использует антитеррористические санкции более решительно, чем какая-либо предыдущая администрация, - сообщил Сейлс. - С 2017 года мы включили в санкционные списки более четырех тысяч фигурантов, связанных с терроризмом".

Он отметил, что за последние 18 лет в санкционные списки включены более 15 тыс. террористов и террористических группировок, что помогло "блокировать их источники дохода".

Госдеп США накануне сообщил, что американский минфин внес в санкционные списки 15 террористов и организаций, связанных с террористическими группами. Под санкции попали лица, связанные с ХАМАС, группировкой ИГ (запрещена в РФ), а также иранским спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), который в США считается террористической организацией.

Также госдеп внес в список глобальных террористов (SDGT), против которых применяются санкции, террористическую организацию "Хуррас ад-Дин", являющуюся подразделением "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии. В санкционные списки госдепа попали 12 лидеров группировок, таких как ИГ, ХАМАС и "Хезболла".

Применение новых санкций стало возможным после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, совершенствующий санкционный режим, призванный бороться с терроризмом, отметил госдеп.

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Тэги: США, ТЕРРОРИЗМ, САНКЦИИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]