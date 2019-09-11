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ТЭК 11.09.2019 22:20

"Газпром нефть" получила приглашение от Ирака принять участие в тендере по проекту Мансурия, готовится обсудить условия

"Газпром нефть" получила приглашение от властей Ирака принять участие в закрытом тендере по проекту Мансурия, готовится обсудить условия с иракской стороной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти" .

"Газпром нефть" сохраняет интерес к месторождению Мансурия. Мы получили приглашение от министерства нефти Ирака принять участие в закрытом тендере по данному активу. В ближайшее время планируется встреча с иракской стороной для обсуждения условий участия. Решение о самостоятельном участии или реализации возможного проекта в составе консорциума будет принято после объявления условий тендера", - сказал представитель компании.

Ранее министр нефти Ирак Тамир Гадбан сообщал, что власти страны ведут переговоры с иностранными инвесторами по освоению месторождения Мансурия. Отвечая на вопрос, какие российские компании участвуют в обсуждении этого проекта, министр сказал: "Газпром"очень заинтересован. "ЛУКОЙЛ" также, но "Газпром" больше".

"Мы хотим разрабатывать это газовое месторождение срочно, это высший приоритет, потому что оно содержит свободный газ, необходимый для электростанций. Три электростанции ждут этот газ", - добавил министр.

Ранее глава нефтяной "дочки" Газпрома" - "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал, что компания надеется в ближайшее время увеличить число проектов в Ираке, потому что эта страна является для НК стратегическим регионом. "Если говорить о месторождении Мансурия - это привлекательный проект, но говорить о нашем участии преждевременно. Нам сперва надо ознакомиться с условиями, и после этого примем решение - участвовать в тендере или нет, но на данный момент, безусловно, этот проект интересен для нас", - уточнял он.

В настоящее время в Ираке "Газпром нефть" работает на проекте Бадра.

Месторождение Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы Бадры оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Доля участия "Газпром нефти" в проекте составляет 30% (оператор проекта), Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), - 25%.

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Тэги: ИРАК, ГАЗПРОМНЕФТЬ, МАНСУРИЯ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]