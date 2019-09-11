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Транспорт и связь 11.09.2019 16:54

ГТК Азербайджана и Huawei договорились о реализации совместных проектов

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и китайская компания Huawei подписали протокол о намерениях.

Документ подписали в среду в Баку первый заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов и глава «Huawei Tech. Azerbaijan» Лу Джанлин, сообщает таможенный комитет.

Целью подписания протокола о намерениях - оказание взаимной поддержки по внедрению информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций, сетевого оборудования, технологических инноваций.

«Протокол также предусматривают реализацию совместных проектов», - подчеркивает ведомство.

Как сообщалось ранее, руководство ГТК и Huawei в июне 2019 года провели в Баку обсуждения по перспективам сотрудничества. В частности, ГТК намерен применять IT-технологии в таможенной сфере.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, HUAWEI, ПРОТОКОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]