ГТК Азербайджана и Huawei договорились о реализации совместных проектов

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и китайская компания Huawei подписали протокол о намерениях.

Документ подписали в среду в Баку первый заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов и глава «Huawei Tech. Azerbaijan» Лу Джанлин, сообщает таможенный комитет.

Целью подписания протокола о намерениях - оказание взаимной поддержки по внедрению информационно-коммуникационных технологий, телекоммуникаций, сетевого оборудования, технологических инноваций.

«Протокол также предусматривают реализацию совместных проектов», - подчеркивает ведомство.

Как сообщалось ранее, руководство ГТК и Huawei в июне 2019 года провели в Баку обсуждения по перспективам сотрудничества. В частности, ГТК намерен применять IT-технологии в таможенной сфере.

Б.Рустамбеков