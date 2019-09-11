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Оборона 11.09.2019 17:08

Азербайджан получит оборудование на $10,1 млн для сбора разведданных и борьбы с терроризмом на Каспии – Минобороны США

Вашингтон направит $10 млн на поставку оборудования для Азербайджана, предназначенного для сбора разведданных и борьбы с терроризмом в Каспийском море, говорится в пресс-релизе Минобороны США.

«Корпорация VSE Corp., расположенная в г.Александрия, штат Вирджиния, выиграла контракт на сумму $10 млн 82,812 тыс. на поставку контртеррористического и разведывательного оборудования и обучение в рамках Программы морской безопасности Азербайджана в Каспийском море», - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что контракт заключен для правительства Азербайджана в рамках программы США по зарубежным военным продажам.

Услуги по реализации контракта будут выполнены в США и частично в Азербайджане. Его планируется завершить в сентябре 2020 года.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ОБОРУДОВАНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]