Азербайджан получит оборудование на $10,1 млн для сбора разведданных и борьбы с терроризмом на Каспии – Минобороны США

Вашингтон направит $10 млн на поставку оборудования для Азербайджана, предназначенного для сбора разведданных и борьбы с терроризмом в Каспийском море, говорится в пресс-релизе Минобороны США.
«Корпорация VSE Corp., расположенная в г.Александрия, штат Вирджиния, выиграла контракт на сумму $10 млн 82,812 тыс. на поставку контртеррористического и разведывательного оборудования и обучение в рамках Программы морской безопасности Азербайджана в Каспийском море», - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что контракт заключен для правительства Азербайджана в рамках программы США по зарубежным военным продажам.
Услуги по реализации контракта будут выполнены в США и частично в Азербайджане. Его планируется завершить в сентябре 2020 года.
Ф.Исазаде
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