В Армении после землетрясения зафиксировали более сотни афтершоков

На севере Армении более 100 афтершоков (повторных толчков) магнитудой 1-3,7 баллов последовали после землетрясения магнитудой 4,8, сообщает Служба сейсмической защиты Армении.
"Территориальные службы сейсмической защиты продолжают круглосуточный мониторинг. Сейсмическая активность спадает. Мониторинг свидетельствует, что резких изменений не ожидается", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, во вторник землетрясение было зафиксировано в 13 км к северо-востоку от населенного пункта Бавра, близ границы с Грузией. В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов по шкале МСК-64.
Разрушений нет.
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