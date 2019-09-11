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Регион 11.09.2019 17:17

В Армении после землетрясения зафиксировали более сотни афтершоков

На севере Армении более 100 афтершоков (повторных толчков) магнитудой 1-3,7 баллов последовали после землетрясения магнитудой 4,8, сообщает Служба сейсмической защиты Армении.

"Территориальные службы сейсмической защиты продолжают круглосуточный мониторинг. Сейсмическая активность спадает. Мониторинг свидетельствует, что резких изменений не ожидается", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, во вторник землетрясение было зафиксировано в 13 км к северо-востоку от населенного пункта Бавра, близ границы с Грузией. В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов по шкале МСК-64.

Разрушений нет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]