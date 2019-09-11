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Дальнее зарубежье 11.09.2019 17:27

Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в возрасте 83 лет

Экс-президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби умер на 84-м году жизни, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Он скончался в военном госпитале имени Гатото Соеброто в столице Индонезии Джакарте.

Хабиби, являвшийся 3-м президентом Индонезии, занимал этот пост с 21 мая 1998 года по 20 октября 1999 года, и на его правление пришлось ослабление экономики Индонезии и период внутриполитической напряженности из-за последствий азиатского финансового кризиса 1997 - 1998 годов.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]