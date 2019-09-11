В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок

В Азербайджане осенью текущего года будут проведены 13 выставок, сообщает Caspian event organizers (СЕО), являющая организатором выставок.
По данным организаторов осенний сезон откроют 2 выставки: международные выставки «Подарки и промо-продукция», а также «Реклама и печатное производство», которые пройдут 12-14 сентября в Баку. На первой выставке, организованной при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана будут представлены сувениры, украшения, аксессуары, игрушки и другие товары. На второй выставке будут представлены визуальные рекламные технологии, типографские и полиграфические услуги, рекламные услуги, рекламные упаковки, этикетки и многое другое. Согласно программы выставки, на ней пройдут B2B встречи, панельные дискуссии между заказчиками и производителями, презентации, дефиле.
10-12 октября пройдет международная образовательная выставка EduExpo, на которой примут участие представители ведущих зарубежных вузов.
С 22 по 25 октября пройдет Каспийская строительная неделя, включающая 25-ю юбилейную азербайджанскую Международную выставку «Строительство» BakuBuild, Каспийскую международную выставку «Мебель, интерьер и дизайн» Caspian MebelExpo, международную выставку «Отопление, вентиляция,кондиционирование, водоснабжение, сантехника и бассейны» Aquatherm Baku, Каспийскую международную выставку «Охрана, безопасность и средства спасения» Securex Caspian.
Согласно информации, по инициативе Сaspian Еvent Оrganisers и при поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) будет организована Покупательская миссия (Hosted Buyer), к участию которой приглашены закупщики из Грузии, Ирана, России, Узбекистана и других стран.
6-7 ноября в Баку пройдет первая азербайджанская международная выставка и форум медицинских инноваций MEDINEX 2019, которая призвана объединить разных специалистов отрасли, в том числе и цифровой медицины, с целью дальнейшего развития индустрии.
Параллельно с MEDINEX состоится азербайджанская международная выставка индустрии красоты Beauty Azerbaijan 2019.
Также пройдет 10-я юбилейная азербайджанская международная выставка в области охраны окружающей среды Caspian Ecology.
Сезон завершится международной выставка и конференция «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel.
Х.Насирзаде
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