SOCAR прошла предварительный отбор в пакистанском тендере на поставку СПГ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) прошла предварительный отбор на поставку СПГ в Пакистан.

В общей сложности 9 компаний, прошедших предварительный отбор, подали 45 заявок на поставку 10 грузов СПГ в Пакистан. В их числе: PetroChina Singapore (подразделение китайской государственной нефтегазовой компании), сырьевые трейдеры Trafigura, Vitol, Gunvor, DXT Commodities и BB Energy, а также итальянская Eni, SOCAR и подразделение японской JERA.

При этом, PetroChina Singapore International предложила самую низкую цену на поставку одного из 10 грузов СПГ в Пакистан, которые власти этой страны рассчитывают получить в октябре-декабре. PetroChina Singapore предложила направить в Пакистан груз СПГ с поставкой в конце ноября по цене в 9,89% от стоимости Brent, что эквивалентно порядка $6,13 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).

Интерес китайской госкомпании к тендеру показывает, что КНР расширяет свое присутствие в сфере торговли СПГ, участвуя в сделках в Азии, отмечают аналитики издания Interfax Global Natural Gas Daily.