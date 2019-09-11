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ТЭК 11.09.2019 17:20

SOCAR прошла предварительный отбор в пакистанском тендере на поставку СПГ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) прошла предварительный отбор на поставку СПГ в Пакистан.

В общей сложности 9 компаний, прошедших предварительный отбор, подали 45 заявок на поставку 10 грузов СПГ в Пакистан. В их числе: PetroChina Singapore (подразделение китайской государственной нефтегазовой компании), сырьевые трейдеры Trafigura, Vitol, Gunvor, DXT Commodities и BB Energy, а также итальянская Eni, SOCAR и подразделение японской JERA.

При этом, PetroChina Singapore International предложила самую низкую цену на поставку одного из 10 грузов СПГ в Пакистан, которые власти этой страны рассчитывают получить в октябре-декабре. PetroChina Singapore предложила направить в Пакистан груз СПГ с поставкой в конце ноября по цене в 9,89% от стоимости Brent, что эквивалентно порядка $6,13 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).

Интерес китайской госкомпании к тендеру показывает, что КНР расширяет свое присутствие в сфере торговли СПГ, участвуя в сделках в Азии, отмечают аналитики издания Interfax Global Natural Gas Daily.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, СПГ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]