SOCAR прошла предварительный отбор в пакистанском тендере на поставку СПГ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) прошла предварительный отбор на поставку СПГ в Пакистан.
В общей сложности 9 компаний, прошедших предварительный отбор, подали 45 заявок на поставку 10 грузов СПГ в Пакистан. В их числе: PetroChina Singapore (подразделение китайской государственной нефтегазовой компании), сырьевые трейдеры Trafigura, Vitol, Gunvor, DXT Commodities и BB Energy, а также итальянская Eni, SOCAR и подразделение японской JERA.
При этом, PetroChina Singapore International предложила самую низкую цену на поставку одного из 10 грузов СПГ в Пакистан, которые власти этой страны рассчитывают получить в октябре-декабре. PetroChina Singapore предложила направить в Пакистан груз СПГ с поставкой в конце ноября по цене в 9,89% от стоимости Brent, что эквивалентно порядка $6,13 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).
Интерес китайской госкомпании к тендеру показывает, что КНР расширяет свое присутствие в сфере торговли СПГ, участвуя в сделках в Азии, отмечают аналитики издания Interfax Global Natural Gas Daily.
Азербайджан получит оборудование на $10,1 млн для сбора разведданных и борьбы с терроризмом на Каспии – Минобороны США
Алиев и Куйвашев обсудили совместные проекты между Азербайджаном и Свердловской областью
Алиев принял в Баку губернатора Свердловской области РФ Куйвашева
В ДТП на севере Азербайджана пострадали 5 человек – Минздрав
Минобразования в 2020 году в школах Азербайджана запустит систему обучения STEAM
"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby`s
ИВ Ярдымлинского района ищет подрядчика для работ по благоустройству
ИВ Агсуинского района направит более 810 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Еврокомиссия изучит решение Суда ЕС по OPAL
Девятерых биатлонистов сборной Казахстана оправдали по делу о допинге
Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в возрасте 83 лет
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Прекрасная возможность от Nar для пользователей социальных сетей
В Баку открылась фотовыставка «Пора в школу!»
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку