Новак: все должны исполнять сделку ОПЕК+, в этом мы едины с принцем Аль Саудом

Россия и Саудовская Аравия едины во мнении, что все участники сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти должны полностью исполнять свои обязательства, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, главной рекомендацией министерского мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого пройдет в четверг, может стать четкое выполнение сделки. "Главная рекомендация - чтобы все исполняли свои уровни соглашения", - сказал он.

Накануне Новак встретился с новыми министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абделем Азизом бен Сальманом Аль Саудом. Отвечая на вопрос, сходятся ли его взгляды с мнением принца Аль Сауда, Новак ответил: "Конечно, что все должны исполнять".