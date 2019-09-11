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ТЭК 11.09.2019 17:35

Новак: все должны исполнять сделку ОПЕК+, в этом мы едины с принцем Аль Саудом

Россия и Саудовская Аравия едины во мнении, что все участники сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти должны полностью исполнять свои обязательства, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, главной рекомендацией министерского мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого пройдет в четверг, может стать четкое выполнение сделки. "Главная рекомендация - чтобы все исполняли свои уровни соглашения", - сказал он.

Накануне Новак встретился с новыми министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абделем Азизом бен Сальманом Аль Саудом. Отвечая на вопрос, сходятся ли его взгляды с мнением принца Аль Сауда, Новак ответил: "Конечно, что все должны исполнять".

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Тэги: РОССИЯ, САУДАРАВИЯ, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]