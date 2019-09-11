Новак: все должны исполнять сделку ОПЕК+, в этом мы едины с принцем Аль Саудом

Россия и Саудовская Аравия едины во мнении, что все участники сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти должны полностью исполнять свои обязательства, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
По его словам, главной рекомендацией министерского мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого пройдет в четверг, может стать четкое выполнение сделки. "Главная рекомендация - чтобы все исполняли свои уровни соглашения", - сказал он.
Накануне Новак встретился с новыми министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абделем Азизом бен Сальманом Аль Саудом. Отвечая на вопрос, сходятся ли его взгляды с мнением принца Аль Сауда, Новак ответил: "Конечно, что все должны исполнять".
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