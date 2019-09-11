Азербайджан усиливает эффективность учета госдолга и гарантий

Министерство финансов Азербайджана и Конференция торговли и развития ООН подписали проектный документ о закупке и применении Системы управления долгами и финансового анализа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минфине.
"Проект, рассчитанный на 36 месяцев, будет реализован при финансовой поддержки (гранта) Азиатского банка развития (АБР) и Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). В рамках проекта предполагается передача программы в постоянное пользование министерству финансов", - отметили в ведомстве.
Проект нацелен на надежное хранение и эффективное управление информации по задолженностям с применением современных информационных технологий, а также достижение стратегических целей по функциональным рамкам на основе более эффективного анализа информации по задолженности.
Прямой и гарантированный внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля 2019 года составляет $8,92 млрд.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 августа 2018 года утвердил "Среднесрочную и долгосрочную стратегию управления госдолгом". Согласно документу, к 2026 году внешний долг Азербайджана сократится до 12% ВВП с 22,8% ВВП на конец 2017 года.
А.Мамедов
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