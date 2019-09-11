Шахбазов и Новак обсудили направления сотрудничества Азербайджана и России в отраслях энергетики

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в среду в ОАЭ обсудил со своим российским коллегой Александром Новаком возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, отмечается в сообщении министерства энергетики РФ.

«Главы энергетических ведомств Азербайджана и России обсудили текущие и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики. Новак особо отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на стратегическом партнерстве. При этом в энергетической сфере Россия и Азербайджан активно сотрудничают и в многостороннем формате - в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ОПЕК+», -отмечается в информации.

По словам Новака, параллельно продолжается двустороннее сотрудничество в нефтяной отрасли, в частности, по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Азербайджане. «В этом направлении в Азербайджане активно работает ряд российских крупнейших нефтяных компаний. Ведется взаимодействие и в газовой сфере», - отметил глава Минэнерго России.

По информации пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, П.Шахбазов также провел встречу в Абу-Даби с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

«В ходе встреч Шахбазова с Новаком и Баркиндо обсуждались текущая ситуация на мировом рынке нефти и тенденции развития, факторы, влияющие на цены на нефть и на рост глобального спроса, показатели исполнения нефтедобывающими странами обязательств в рамках сделки ОПЕК+ и вопросы сотрудничества с Азербайджаном в этом формате «, - отмечается в информации.

Собеседники указали на стабильность, установившуюся на нефтяном рынке и высоко оценили роль участников сделки ОПЕК+ в этом процессе. «Было отмечено, что формат ОПЕК+ является успешным и эффективным для стабилизации цен на нефть», - подчеркивает пресс-служба Минэнерго.

Н.Аббасова