Шахбазов и Новак обсудили направления сотрудничества Азербайджана и России в отраслях энергетики

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в среду в ОАЭ обсудил со своим российским коллегой Александром Новаком возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, отмечается в сообщении министерства энергетики РФ.
«Главы энергетических ведомств Азербайджана и России обсудили текущие и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики. Новак особо отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на стратегическом партнерстве. При этом в энергетической сфере Россия и Азербайджан активно сотрудничают и в многостороннем формате - в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и ОПЕК+», -отмечается в информации.
По словам Новака, параллельно продолжается двустороннее сотрудничество в нефтяной отрасли, в частности, по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Азербайджане. «В этом направлении в Азербайджане активно работает ряд российских крупнейших нефтяных компаний. Ведется взаимодействие и в газовой сфере», - отметил глава Минэнерго России.
По информации пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, П.Шахбазов также провел встречу в Абу-Даби с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.
«В ходе встреч Шахбазова с Новаком и Баркиндо обсуждались текущая ситуация на мировом рынке нефти и тенденции развития, факторы, влияющие на цены на нефть и на рост глобального спроса, показатели исполнения нефтедобывающими странами обязательств в рамках сделки ОПЕК+ и вопросы сотрудничества с Азербайджаном в этом формате «, - отмечается в информации.
Собеседники указали на стабильность, установившуюся на нефтяном рынке и высоко оценили роль участников сделки ОПЕК+ в этом процессе. «Было отмечено, что формат ОПЕК+ является успешным и эффективным для стабилизации цен на нефть», - подчеркивает пресс-служба Минэнерго.
Н.Аббасова
WoodMac снизил прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019-2020 гг.
Уровень соблюдения сделки по ограничению добычи ОПЕК+ в августе снизился до 136% - делегаты
Азербайджан получит оборудование на $10,1 млн для сбора разведданных и борьбы с терроризмом на Каспии – Минобороны США
В ДТП на севере Азербайджана пострадали 5 человек – Минздрав
Минобразования в 2020 году в школах Азербайджана запустит систему обучения STEAM
"Величайшая коллекция виски" будет выставлена на торги Sotheby`s
ИВ Ярдымлинского района ищет подрядчика для работ по благоустройству
ИВ Агсуинского района направит более 810 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Бейлагана направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Почти 10% британцев запаслись едой и лекарствами перед Brexit - исследование
Газовые переговоры с Россией будут сложными - премьер Украины
Рейтинг одобрения Трампа упал, американцы все больше опасаются рецессии в США из-за спора с Китаем
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Прекрасная возможность от Nar для пользователей социальных сетей
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook
Минсельхоз в сентябре-октябре проведет очередную ярмарку меда в Баку