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Дальнее зарубежье 11.09.2019 21:53

Почти 10% британцев запаслись едой и лекарствами перед Brexit - исследование

Число жителей Великобритании, которые готовятся к выходу Великобритании, делая запасы еды и лекарства, продолжает расти, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование компании Kantar.

Согласно его данным, 9% британцев заявили, что уже запаслись предметами первой необходимости в преддверии выхода Великобритании из ЕС, который должен произойти 31 октября. Отмечается, что этот показатель на три процентных пункта выше, чем в августе.

Наиболее активно запасаются продуктами питания и лекарствами люди в возрасте от 25 до 34 лет. Исследование также показывает, что мужчины делают подобные запасы чаще, чем женщины.

В ходе исследования социологи опросили более 1 тыс. человек в Великобритании. Опрос проводился с 5 по 9 сентября.

Королева Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, британский премьер Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ЖИТЕЛИ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]