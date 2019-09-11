Почти 10% британцев запаслись едой и лекарствами перед Brexit - исследование

Число жителей Великобритании, которые готовятся к выходу Великобритании, делая запасы еды и лекарства, продолжает расти, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование компании Kantar.

Согласно его данным, 9% британцев заявили, что уже запаслись предметами первой необходимости в преддверии выхода Великобритании из ЕС, который должен произойти 31 октября. Отмечается, что этот показатель на три процентных пункта выше, чем в августе.

Наиболее активно запасаются продуктами питания и лекарствами люди в возрасте от 25 до 34 лет. Исследование также показывает, что мужчины делают подобные запасы чаще, чем женщины.

В ходе исследования социологи опросили более 1 тыс. человек в Великобритании. Опрос проводился с 5 по 9 сентября.

Королева Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, британский премьер Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.