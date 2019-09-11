Уровень соблюдения сделки по ограничению добычи ОПЕК+ в августе снизился до 136% - делегаты

Уровень соблюдения соглашения о сокращении добычи государствами ОПЕК+, по предварительным данным, в августе составил 136%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи представителей стран ОПЕК+.
Для сравнения: в июле этот показатель составлял 159%.
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