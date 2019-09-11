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11.09.2019 18:56

Уровень соблюдения сделки по ограничению добычи ОПЕК+ в августе снизился до 136% - делегаты

Уровень соблюдения соглашения о сокращении добычи государствами ОПЕК+, по предварительным данным, в августе составил 136%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи представителей стран ОПЕК+.

Для сравнения: в июле этот показатель составлял 159%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]