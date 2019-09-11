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ТЭК 11.09.2019 19:14

Brent сократила подъем до $62,58 за баррель, WTI перешла к снижению на новостях от ОПЕК+

Нефть Brent сократила подъем, WTI перешла к снижению на торгах в среду на информации о сокращении уровня соблюдения странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов встречи представителей стран ОПЕК+, что уровень соблюдения сделки, по предварительным данным, в августе составил 136% по сравнению с июльскими 159%.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в четверг, в среду его участники прибывают в Абу-Даби.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 в среду составила $62,58 за баррель, что на $0,2 (0,32%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,18 (0,31%) - до $57,22 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, указали на более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,91 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 3,6 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 798 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США осталось на уровне предыдущей недели - 12,4 млн баррелей в сутки (б/с).

Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 682 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 2,7 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и роста запасов дистиллятов на 220 тыс. баррелей.

Штаты сократили импорт нефти из Саудовской Аравии на прошлой неделе до очередного минимума, показатель упал на 22% - до 271 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]