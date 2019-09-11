Brent сократила подъем до $62,58 за баррель, WTI перешла к снижению на новостях от ОПЕК+

Нефть Brent сократила подъем, WTI перешла к снижению на торгах в среду на информации о сокращении уровня соблюдения странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи.
Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов встречи представителей стран ОПЕК+, что уровень соблюдения сделки, по предварительным данным, в августе составил 136% по сравнению с июльскими 159%.
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет в четверг, в среду его участники прибывают в Абу-Даби.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 в среду составила $62,58 за баррель, что на $0,2 (0,32%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,18 (0,31%) - до $57,22 за баррель.
Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, указали на более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,91 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 3,6 млн баррелей.
Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 798 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США осталось на уровне предыдущей недели - 12,4 млн баррелей в сутки (б/с).
Запасы бензина в США на прошлой неделе уменьшились на 682 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 2,7 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и роста запасов дистиллятов на 220 тыс. баррелей.
Штаты сократили импорт нефти из Саудовской Аравии на прошлой неделе до очередного минимума, показатель упал на 22% - до 271 тыс. б/с.
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Уровень соблюдения сделки по ограничению добычи ОПЕК+ в августе снизился до 136% - делегаты
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