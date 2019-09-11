Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8788 RUR   0.026 GBR   2.1009 TRY   0.2947

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.75 -1.65 Brent 60.81 -1.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.09.2019 23:19

Джонсон отказывается от предвыборного альянса с лидером партии Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается заключать соглашение о предвыборном альянсе с лидером партии Brexit Найджелом Фаражем, сообщают британские СМИ.

Представитель Даунинг-стрит сказал, что "премьер-министр не будет заключать сделку с Найджелом Фаражем". По его словам, Джонсон "дал ясно понять - соглашения не будет".

Ранее Фараж предложил Джонсону заключить соглашение, цель которого - координировать действия, чтобы вместе на выборах завоевать как можно больше мест в парламенте. Лидер партии Brexit в обмен на такой альянс хочет, чтобы премьер Великобритании подтвердил готовность пойти на Brexit без соглашения с ЕС. Фарадж также предложил определить 80 избирательных округов для совместных действиях на выборах: согласно предложению, в этих округах более слабый кандидат от одной из партий будет сниматься с выборов в пользу более сильного. В обмен на это партия Brexit не будет выставлять своих кандидатов во всех остальных округах, чтобы не отбирать там голоса у кандидатов-консерваторов.

По словам Фаража, если Джонсон пойдет на такую сделку, то партия Brexit поможет ему удержать уверенное большинство в парламенте и, таким образом, эффективнее решать вопросы, связанные с проблемой выхода из ЕС.

"Мы можем быть либо лучшими друзьями, либо худшими врагами", - сказал Фараж.

Королева Великобритании Елизавета II подписала 9 сентября закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Джонсон предлагал провести выборы 15 октября - до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС. Однако парламент проголосовал против этого предложения.

Многие британские оппозиционные политики заявляли, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПАРТИЯ, BREXIT


Похожие новости


Суд Лондона счел законным меры Джонсона по приостановке работы парламента Брат Джонсона уходит в отставку с поста министра и члена парламента Британии Джонсон законно продлил каникулы британским депутатам - суд в Шотландии Британский премьер не хочет внеочередных выборов Макрон в четверг обсудит с Джонсоном Brexit Тереза Мэй перед отставкой поддержала в парламенте Бориса Джонсона

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]