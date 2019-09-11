Трамп был готов изучать смягчение санкций в отношении Ирана, Болтон противился этому - СМИ

Президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана для того, чтобы согласовать встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, однако такая позиция вызвала резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника президента США по нацбезопасности, сообщает агентство Bloomberg.

В минувший понедельник министр финансов США Стивен Мнучин сообщил президенту, что поддерживает смягчение санкций как способ возобновить переговоры с Ираном, отмечают источники.

Во вторник Трамп отправил Болтона в отставку.