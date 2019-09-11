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Трамп был готов изучать смягчение санкций в отношении Ирана, Болтон противился этому - СМИ

Президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана для того, чтобы согласовать встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, однако такая позиция вызвала резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника президента США по нацбезопасности, сообщает агентство Bloomberg.

В минувший понедельник министр финансов США Стивен Мнучин сообщил президенту, что поддерживает смягчение санкций как способ возобновить переговоры с Ираном, отмечают источники.

Во вторник Трамп отправил Болтона в отставку.

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Тэги: США, ТРАМП, БОЛТОН, ПРОТИВОРЕЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]