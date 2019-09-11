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Дальнее зарубежье 11.09.2019 23:59

В Белом доме начали подготовку к возможной встрече Трампа с Рухани - Bloomberg

Сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана - Дональда Трампа и Хасана Рухани, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что переговоры могут состояться на полях Генассамблеи ООН, стартующей в конце сентября.

При этом уверенности в том, что встреча действительно состоится, сейчас нет. "Совершенно неясно, согласятся ли иранцы на переговоры в ситуации, когда американские санкции остаются в силе", - пишет Bloomberg.

По информации источников агентства, один из рассматриваемых американской стороной сценариев заключается в том, чтобы в Нью-Йорке Трамп присоединился к переговорам между Рухани и президентом Франции Эмманюэлем Макрон.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Рухани без предварительных условий, чтобы обсудить ядерную проблему и другие вопросы, вызывающие разногласия у Вашингтона и Тегерана.

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Тэги: США, ИРАН, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]