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Регион 12.09.2019 08:16

Путин и Нетаньяху в Сочи обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с рабочим визитом.

Темами предстоящей встречи, как сообщили в пресс-службе Кремля, станут вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, также лидеры обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Нетаньяху посетит Россию за пять дней до парламентских выборов, которые назначены на 17 сентября в Израиле. В последний раз израильский премьер встречался с президентом в апреле этого года, также за пять дней до выборов в Кнессет.

Кроме того, переговоры президента РФ и израильского премьера пройдут в преддверии саммита стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) по сирийскому урегулированию: Путин заявлял, что в середине сентября посетит турецкую Анкару для участия в этой встрече.

В офис главы правительства Израиля ранее сообщил, что в ходе визита в РФ Нетаньяху собирается донести до российского руководства "озабоченности по поводу укрепления позиций Ирана в Сирии".

Премьер-министр, отметили в его канцелярии, планирует обсудить с президентом России и усиление механизмов военной координации между двумя странами.

Нетаньяху, сопровождать которого в этой поездке будет директор Совета национальной безопасности Израиля, также намерен провести встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщили в канцелярии.

Визит Нетаньяху в Россию пройдет на фоне очередного обмена обстрелами между Израилем и сектором Газа, под который, фактически, попал сам премьер-министр.

Сообщалось, что вечером 10 сентября из сектора Газа в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон были выпущены две ракеты, но обе были перехвачены противоракетной системой "Железный купол". По данным израильских военных, в зоне обстрела оказались почти полмиллиона граждан, в том числе и Нетаньяху, который в этот момент выступал перед своими сторонниками в Ашдоде и был вынужден покинуть трибуну. Через несколько минут он вернулся и продолжил свою речь.

Спустя несколько часов израильские самолеты нанесли ответные удары по Газе.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НЕТАНЬЯХУ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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