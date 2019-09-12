Президент парламентской ассамблеи НАТО встретится с руководством Грузии, посетит границу с Южной Осетией

Делегация парламентской ассамблеи (ПА) НАТО во главе с ее президентом Мадлен Мун в четверг прибудет с двухдневным визитом в Грузию, сообщает пресс-служба грузинского парламента.

По информации пресс-службы, в рамках визита Мун встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, председателем парламента Арчилом Талаквадзе и министром обороны Ираклием Гарибашвили.

Также президент ПА НАТО проведет встречи в парламенте Грузии.

Как отмечают в пресс-службе, в ходе визита Мун посетит совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр (JTEC).

Согласно сообщению, президент ПА НАТО также планирует на месте ознакомиться с обстановкой на границе с Южной Осетией.

О том, что работа пунктов пропуска на границе Южной Осетии с Грузией приостановлена, сообщил в понедельник Комитет госбезопасности Южной Осетии.

"В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" и "Синагур", - говорится в заявлении КГБ.

Данное решение принято в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков госграницы и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне.

Работу указанных пунктов пропуска планируется возобновить после нормализации обстановки, уточняет КГБ Южной Осетии.

В Тбилиси назвали неприемлемым решение властей Южной Осетии временно закрыть границу с Грузией.

"Абсолютно неприемлемо то, что происходит. Не говорю уже о том, что это решение нелегитимное и незаконное", - заявила журналистам во вторник госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Цихелашвили считает неубедительными разъяснения югоосетинской стороны по этому поводу.

"Невозможно, чтобы у этого была причина или аргументы", - сказала госминистр, выразив предположение, что Цхинвал таким образом пытается оказать "прямое давление" на население приграничных районов, в особенности, на жителей Ахалгорского (в Южной Осетии называют Ленингорским - ИФ) района, где, по словам Цихелашвили, большинство - это этнические грузины.

Госминистр считает, что подобное решение негативно отразится на всем населении, проживающем в Южной Осетии.

"Фактически происходит полная изоляция региона", - отметила она.