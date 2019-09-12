Министры ОПЕК+ обсудят необходимость большего сокращения добычи нефти

Министерский комитет ОПЕК+ (JMMC), призванный мониторить ход исполнения сделки по ограничению нефтедобычи и давать 24 участникам соглашения рекомендации действий, в четверг проведет в Абу-Даби 16-е заседание.

ЗА СПРОС ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ ДАЮТ

Нефтяной рынок изначально не ждал от этой встречи никаких фундаментальных решений. Сделка по сокращению нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года, началась в 2019 году и в начале июля была продлена еще на 9 месяцев.

Поэтому спустя лишь 2,5 месяца сложно было ожидать каких-то радикальных действий. Единственно, что не дает покоя рынку - торговые войны двух крупнейших экономик мира - США и Китая. Июльское заседание страны ОПЕК+ должны были провести в конце июня, но перенесли его, чтобы дождаться итогов саммита G20 в Осаке и понять, что будет делать президент США Дональд Трамп с торговыми войнами, а также санкциями на Иран и Венесуэлу. Все эти факторы серьезно влияют на рынок, поскольку США стали крупнейшими производителями нефти в мире, а Иран и Венесуэла являются одними из крупных.

Трамп не подкачал и дружественно пожал руку руководителю Китая Си Цзиньпину, было сказано много слов, дающих сигнал, что "военные действия" будут свернуты.

Однако уже после принятия решения об ограничении нефтедобычи - снижать все равно пришлось бы из-за ожиданий увеличения в третьем квартале добычи американской нефти - США все-таки "развязали войну" с Китаем. Этот фактор заставил экспертов заговорить о замедлении темпов роста спроса на нефть. Тем не менее, комментарии нефтяных министров не давали поводов считать, что ОПЕК+ задумаются об ужесточении условий сделки.

ПРИНЦ С КУХНИ

Но журналисты не унывали и настойчиво спрашивали министров, нужно ли переживать насчет возможного падения спроса на нефть.

Унылые ожидания прессы разукрасило неожиданное известие о смене в ночь на воскресенье министра энергетики Саудовской Аравии - вместо Халида аль-Фалиха им был назначен сын короля принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Принц уже на следующий день прибыл на Мировой энергетический конгресс. Назвав себя человеком с кухни, готовившем в Саудовской Аравии "энергетические блюда" порядка 30 лет, он ворвался на публичный Олимп с шутками и морем обаяния.

В то время как его предшественник Аль-Фалих считал, что торговой войны между США и Китаем не будет, принц Аль Сауд заявил, что не намерен об этом беспокоиться в принципе.

"Что касается замедления спроса, то если беспокоиться о прогнозах МЭА, я бы, наверное, постоянно сидел на "Прозаке", - пошутил принц.

По его словам, не стоит переживать из-за низких цен на нефть: "Низкие цены на нефть - это рецепт для более высоких цен".

Впрочем, пока непонятно, как долго новый министр собирается ждать естественного роста цен, ведь Саудовской Аравии в преддверии IPO своего бриллианта Saudi Aramco - нужны высокие цены на нефть.

Но принц заявил, что он "фундаментально оптимист".

Только вступив в новую должность, он также пообещал, что Саудовская Аравия при построении своей работы с ОПЕК будет стремиться освоить искусство консенсуса и уважать мнение каждого участника картеля. Это стремление явно порадовало бы Иран, который ранее, оказавшись под санкциями США, получил отказ в политической поддержке нефтедобывающих стран под давлением Саудовской Аравии и получил исключение из сделки ОПЕК+, оставшись членом ОПЕК. После этого министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил о риске развала ОПЕК.

ПРИШЛО, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

Но накануне заседания министр нефти Ирака Тамир Гадбан всё же создал интригу, заявив, что на заседании министрам предстоит обсудить, стоит ли увеличить сокращения добычи или продлить ограничения на более долгий срок.

Он признался, что в декабре прошлого года, когда принималось решение, у стран ОПЕК+ было две основных альтернативы - снизить добычу на 1,6 млн б/с и 1,8 млн б/с. Но из-за сопротивления нескольких стран было решено снизить добычу на 1,2 млн б/с.

В свою очередь, российский министр энергетики Александр Новак не стал комментировать вопрос о возможности более глубокого сокращения добычи. "Цель JMMC не генерировать постоянно какие-то новые предложения, а в первую очередь, задача - оценить текущую ситуацию на мировых рынках и посмотреть, как исполняется соглашение. Завтра мы будем обсуждать именно эти вопросы", - сказал Новак.

Но он не мог не признать, что участники сделки обеспокоены замедлением спроса на нефть, и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании. "В этом ничего хорошего нет", - сказал он.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал, что на заседании будет обсуждаться прогноз рынка на 2020 год.

Также ожидается, что JMMC рассмотрит вопрос об изменении метрики запасов, по которым оценивается эффективность сделки ОПЕК+, о чем министры не договорились в июле. Сейчас они исчисляются как отношение к среднему пятилетнему уровеню, обсуждается возможность оценки запасов по сравнению с 5-летним уровнем, предшествовашем многократному падению цен на нефть - то есть зафиксировать этот сравнительный период на уровне 2010-2014 гг. или 2011-2015 гг. По мнению экспертов, это грозит тем, что странам постоянно придется снижать добычу нефти.

"Мы каждый раз обсуждаем метрики. У нас есть установленные показатели в соглашении, которые мы оцениваем с точки зрения выполнения показателей", - сказал Новак.

НУЖНО СОКРАЩАТЬ? СОКРАЩАЙТЕ!

Характерно, что комментарии, которых долго избегали все министры, высказал министр нефти Ирака - страны, которая ни разу не исполнила сделку ОПЕК+. С учетом того, что в августе страны ОПЕК+ перевыполнили свои обязательства на 36%, то есть сократили добычу на 430 тыс. б/с больше, чем договаривались, если бы Ирак выполнил свои обязательства, то сокращение как раз составило бы почти 2 млн б/с, о которых, по словам Габдана, говорилось при принятии решения.

А после этого заявления состоялась встреча министров России, Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. По словам Новака, главной рекомендацией министерского мониторингового комитета ОПЕК+ может стать четкое выполнение сделки. "Главная рекомендация (JMMC - ИФ) - чтобы все исполняли свои уровни соглашения", - сказал российский министр.

ОПЕК прогнозирует в своём отчёте, что мировой спрос в текущем и будущем году будет расти примерно на 1 млн б/с, но будет нивелирован сильным ростом поставок нефти из стран не-ОПЕК, которые вырастут, как ожидается на 1,99 млн б/с в 2019 году и ещё на 2,25 млн б/с в 2020 году. "Это подчеркивает общую ответственность всех стран-производителей за поддержание стабильности рынка нефти во избежание нежелательной волатильности и потенциального повторения дисбаланса на рынке", - отмечает ОПЕК.

Между тем, запасы нефти и нефтепродуктов впервые за долгое время пошли вниз, хоть и ненамного - на 10,5 млн баррелей, что всё ещё выше на 36 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом ОПЕК подчёркивает, что, в частности, запасы нефти снизились до среднего уровня за пять лет.