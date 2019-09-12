Москва готова сотрудничать с новым правительством Италии - газета

Москва уверена, что ее отношения с Римом при новом итальянском правительстве останутся дружескими и будут развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества, сообщает в четверг газета "Известия".

"В Москве, понимая характер политических трансформаций в Италии, все же уверены: стратегическая линия на дружественные контакты останется неизменной", - говорится в публикации.

При этом, как заявил изданию посол РФ в Италии Сергей Разов, межгосударственные отношения зависят не только от конкретных политиков.

"Правительства на Аппенинах могут меняться, однако неизменными остаются ключевые национально-государственные интересы, которые у наших стран во многом близки и созвучны", - подчеркнул дипломат, отметив, что Москва настроена и в дальнейшем видеть Рим в числе своих ключевых партнеров в Европе.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с газетой подчеркнул, что Италия - одна из немногих западных стран, которые конструктивно подходят к развитию отношений с Россией и последовательно выступают на этом направлении.

Серьезных сдвигов в российско-итальянских отношениях не ожидает и сенатор Алексей Пушков, сообщается в статье.

"Другое дело, что мы будем иметь итальянское правительство, которое на этот счет выступает гораздо более сдержанно, чем это делал Маттео Сальвини, и будет более ориентировано на Брюссель и общую линию Евросоюза", - сказал изданию Пушков, уточнив, что из всех стран Евросоюза Италия терпит больше всего убытков от ограничений в адрес России.

Газета напоминает, что сенат Италии выказал доверие новому коалиционному правительству. В него вошли "Движение пяти звезд" (M5S) Луиджи Ди Майо и Демократическая партия (PD) Николы Дзингаретти, а также один политик от партии "Свободные и равные". Премьер-министром вновь стал беспартийный политик Джузеппе Конте. Главой министерства иностранных дел Италии избран лидер M5S Луиджи Ди Майо, который в предыдущем правительстве занимал пост министра экономического развития, социальной политики и труда. Новый кабинет министров поддержали 169 сенаторов, против выступили 133, воздержались пятеро.

Новое правительство Италии уже представило программу, в которую вошли 29 пунктов, касающиеся снижения налогов, повышения минимальной зарплаты, охраны окружающей среды, реформирования судебной системы, сокращения числа парламентариев. Правда, документ принципиально не отличается от предыдущего - в нем, как и прежде, акцент сделан в основном на социальных проектах, пишут "Известия".