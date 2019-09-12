Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 12 сентября ЦБА установил 1,8724 манат/1EUR (11 сентября - 1,8788/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 12 сентября сохранил 0,026 манат/1RUB.
А.Мамедов
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