Минск нацелен на прагматичные отношения с ЕС - Лукашенко

Белоруссия намерена выстраивать добрососедские и прагматичные отношения с ЕС, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг.
"Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом (Евросоюзом - ИФ), которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Но, правда, Евросоюз от нас этого и не требует", - сказал Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.
Президента цитирует госагентство БелТА.
"Убежден, что этому в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов", - добавил он.
Лукашенко констатировал, что в последние годы Белоруссии удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.
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