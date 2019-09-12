Минск нацелен на прагматичные отношения с ЕС - Лукашенко

Белоруссия намерена выстраивать добрососедские и прагматичные отношения с ЕС, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг.

"Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом (Евросоюзом - ИФ), которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Но, правда, Евросоюз от нас этого и не требует", - сказал Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Убежден, что этому в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов", - добавил он.

Лукашенко констатировал, что в последние годы Белоруссии удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.