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СНГ 12.09.2019 14:02

Минск нацелен на прагматичные отношения с ЕС - Лукашенко

Белоруссия намерена выстраивать добрососедские и прагматичные отношения с ЕС, которые не предполагают выбора между Востоком и Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг.

"Мы нацелены на выстраивание добрососедских и прагматичных отношений с Союзом (Евросоюзом - ИФ), которые не предполагают выбора между Востоком и Западом. Но, правда, Евросоюз от нас этого и не требует", - сказал Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств.

Президента цитирует госагентство БелТА.

"Убежден, что этому в значительной степени способствовал бы прогресс в сопряжении европейского и евразийского интеграционных процессов", - добавил он.

Лукашенко констатировал, что в последние годы Белоруссии удалось существенно продвинуться вперед в диалоге с Европейским союзом, который является для страны одним из наиболее значимых торговых партнеров, важным источником инноваций, необходимых для модернизации и повышения конкурентоспособности белорусской экономики.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]