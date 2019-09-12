Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8724 RUR   0.026 GBR   2.0961 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.75 -1.65 Brent 60.81 -1.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.09.2019 14:33

Нетаньяху обещает свергнуть власть ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности широкомасштабной военной операции против радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

"Очевидно, у нас не будет иного выбора, кроме как начать широкомасштабную кампанию в Газе. Она начнется, как только мы будем готовы к этому", - сказал в четверг Нетаньяху израильскому радио перед отлетом в Сочи.

"У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа", - добавил премьер, которого цитирует израильское телевидение.

Накануне израильские самолеты нанесли удары по Газе через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля. "Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером", - сообщили силы самообороны Израиля.

Среди целей были завод по производству оружия, военно-морской комплекс, используемый боевиками, и туннели, принадлежащие ХАМАСу.

Ранее две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон. Обе были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".

По данным израильских военных, в зоне обстрела оказались почти полмиллиона граждан, в том числе и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который был вынужден покинуть трибуну во время встречи со своими сторонниками в Ашдоде. Нетаньяху не пострадал и через несколько минут продолжил свою речь.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС с середины двухтысячных контролирует сектор Газа, откуда периодически обстреливает ракетами территорию Израиля. Ситуация на границе с палестинским анклавом в очередной раз обострилась в минувшую пятницу.

Между тем израильские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на ливанское издание Al Mayadeen о массовых арестах в Саудовской Аравии членов ХАМАСа.

По данным СМИ, силы безопасности Королевства задержали более 60 человек, принадлежащих этой группировке, а также провели рейды в их офисах, конфисковав компьютеры и документы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ХАМАС


Похожие новости


Израиль вынуждают начать полномасштабную операцию в секторе Газа - Нетаньяху Нетаньяху собирается на встречу с Путиным 12 сентября - офис премьера Израиля В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху Нетаньяху заявил, что полон решимости сохранить все поселения на западном берегу Иордана Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]