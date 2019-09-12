Нетаньяху обещает свергнуть власть ХАМАС в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неизбежности широкомасштабной военной операции против радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
"Очевидно, у нас не будет иного выбора, кроме как начать широкомасштабную кампанию в Газе. Она начнется, как только мы будем готовы к этому", - сказал в четверг Нетаньяху израильскому радио перед отлетом в Сочи.
"У нас нет иного выбора, кроме свержения ХАМАСа", - добавил премьер, которого цитирует израильское телевидение.
Накануне израильские самолеты нанесли удары по Газе через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля. "Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером", - сообщили силы самообороны Израиля.
Среди целей были завод по производству оружия, военно-морской комплекс, используемый боевиками, и туннели, принадлежащие ХАМАСу.
Ранее две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон. Обе были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".
По данным израильских военных, в зоне обстрела оказались почти полмиллиона граждан, в том числе и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который был вынужден покинуть трибуну во время встречи со своими сторонниками в Ашдоде. Нетаньяху не пострадал и через несколько минут продолжил свою речь.
Радикальная палестинская группировка ХАМАС с середины двухтысячных контролирует сектор Газа, откуда периодически обстреливает ракетами территорию Израиля. Ситуация на границе с палестинским анклавом в очередной раз обострилась в минувшую пятницу.
Между тем израильские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на ливанское издание Al Mayadeen о массовых арестах в Саудовской Аравии членов ХАМАСа.
По данным СМИ, силы безопасности Королевства задержали более 60 человек, принадлежащих этой группировке, а также провели рейды в их офисах, конфисковав компьютеры и документы.
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