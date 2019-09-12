В Грузии банкир, находящийся под следствием, намерен создать партию перемен

Владелец одного из крупнейших банков Грузии "ТВС банк" Мамука Хазарадзе создал новое общественное движение "Лело" с целью преобразовать его в дальнейшем в политическую партию, нацеленную на перемены в стране.

"Настало время кардинальных перемен и Грузия должна выйти из заколдованного круга, который она топчет последние 30 лет", - сказал Хазарадзе на презентации движения в поселке Анаклия на берегу Черного моря, где планируется построить глубоководный порт.

По его словам, в движение "Лело", которое в ближайшие месяцы будет преобразовано в политическую партию, войдут "лучшие представители" общества.

"Это будет партия не Хазарадзе, а партия лидеров. Это будет горизонтальная структура, четко ориентированная на результат. Грузия или добьется успехов или останется в болоте", - заявил банкир.

Прокуратура Грузии несколько месяцев назад возбудила против Хазарадзе уголовное дело, касающееся, по версии следствия, отмывания в банке "ТВС банк" $17 млн.

Ранее Хазарадзе заявил журналистам, что дело против него сфабриковано прокуратурой с целью сорвать проект строительства порта в Анаклия, в котором его банк играет одну из ключевых ролей. Он не исключил также, что возбуждение против него уголовного дела может быть связано с его политической активностью, в частности, планами создания перед предстоящими в 2020 году парламентскими выборами политической партии.

По оценкам грузинских экспертов, партия Хазарадзе в ходе парламентских выборов может получить серьезную поддержку избирателей.