Текущая ситуация на нефтяном рынке является лишь затишьем перед новой волной роста предложения нефти со стороны стран не-ОПЕК в будущем году, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Наши прогнозы на второе полугодие 2019 года предполагают увеличение запасов на 0,8 млн б/с, исходя из предположения о стабильном производстве ОПЕК, более сильном росте спроса и более слабом росте предложения стран не-ОПЕК. Тем не менее, это всего лишь передышка: рост поставок нефти из стран не-ОПЕК хотя и скромный по последним данным и оценивается "всего лишь" в 1,3 млн б/с, но он сравнивается с высокой прошлогодней базой, когда был огромный всплеск добычи", - пишет МЭА в ежемесячном отчете.

Агентство отмечает, что до сих пор в 2019 году наблюдалось замедление роста добычи нефти в США, и в июне их производство увеличилось лишь на 45 тыс. б/с по сравнению с началом года. Тем не менее, годовой объем производства США по-прежнему сильно растет, увеличившись в этом году на 1,25 млн б/с, а в 2020 году покажет рост еще на 1 млн б/с. В Норвегии долгожданные проекты будут запущены раньше, чем ожидалось, и могут достичь пиковой добычи с опережением графика. Добыча нефти в Бразилии также растет быстрыми темпами, достигнув 3 млн б/с в августе, что уже на 0,4 млн б/с выше, чем всего двумя месяцами ранее.

"Несмотря на то, что непрерывное наращивание запасов, которое мы наблюдали с начала 2018 года, сейчас прекратилось, это временное явление. Вскоре производители ОПЕК+ вновь увидят всплеск добычи нефти стран не-ОПЕК, что приведет к возвращению значительного излишка нефти на рынок и давлению на цены. Задача управления рынком остается "пугающей" в 2020 году", - предупреждает МЭА.