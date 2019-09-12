Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2,9%

Население Азербайджана приобрело в январе-августе 2019 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 24 млрд 175,2 млн манатов, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 12 млрд 218,1 млн манатов (рост по сравнению с январем-августом 2018г на 2,6%), непродовольственных товаров – 11 млрд 957,1 млн манатов (рост на 3,2%).

По данным комитета, за январь-август 45,8% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,7% - напитки и табачные изделия, 18% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 6,1% - электроприборы и мебель, 5,5% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,8% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,8% - прочую непродовольственную продукцию.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-августе 2019 года составили 154,5 манат, на покупку непродовольственных товаров – 151,1 манат.

Б.Рустамбеков