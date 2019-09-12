Банк Республика предлагает держателям зарплатных карт новую кредитную линию «Зарплата +»

Вы потратили свою зарплату раньше времени? Нуждаетесь в финансовых ресурсах?



Тогда, воспользуйтесь новым кредитным продуктом "Зарплата +", предлагаемым для держателей зарплатных карт одним из ведущих банков страны, Банком Республика!



Теперь, если на вашей зарплатной карте закончатся деньги, Вы легко сможете воспользоваться новым продутом Банка Республика и получить кредитную линию в размере одной зарплаты с льготным периодом 40 дней и БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

Основными преимуществами кредитной линии «Зарплата +» являются:



• Годовая процентная ставка - 0%;

• Срок действия - 24 месяца;

• Сумма – в размере одной зарплаты.

• Комиссия - 1%

• Льготный период - 40 дней. Таким образом, проценты не начисляются, если использованная сумма выплачена до 10 числа следующего месяца;

• Погашение кредитной линии происходит автоматически при зачислении зарплаты



Воспользуйтесь новым кредитом " Зарплата +", предлагаемым Банком Республика, и ваш баланс на зарплатной карте всегда будет положительным

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144