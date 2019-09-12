Банк Республика предлагает держателям зарплатных карт новую кредитную линию «Зарплата +»

Вы потратили свою зарплату раньше времени? Нуждаетесь в финансовых ресурсах?
Тогда, воспользуйтесь новым кредитным продуктом "Зарплата +", предлагаемым для держателей зарплатных карт одним из ведущих банков страны, Банком Республика!
Теперь, если на вашей зарплатной карте закончатся деньги, Вы легко сможете воспользоваться новым продутом Банка Республика и получить кредитную линию в размере одной зарплаты с льготным периодом 40 дней и БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.
Основными преимуществами кредитной линии «Зарплата +» являются:
• Годовая процентная ставка - 0%;
• Срок действия - 24 месяца;
• Сумма – в размере одной зарплаты.
• Комиссия - 1%
• Льготный период - 40 дней. Таким образом, проценты не начисляются, если использованная сумма выплачена до 10 числа следующего месяца;
• Погашение кредитной линии происходит автоматически при зачислении зарплаты
Воспользуйтесь новым кредитом " Зарплата +", предлагаемым Банком Республика, и ваш баланс на зарплатной карте всегда будет положительным
Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144
Алиев принял в Баку главу ПАСЕ
WoodMac снизил прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019-2020 гг.
Уровень соблюдения сделки по ограничению добычи ОПЕК+ в августе снизился до 136% - делегаты
Бакметрополитен в 2020г продолжит покупку новых вагонов
Темпы сокращения запасов нефти говорят о нехватке предложения - министр энергетики Саудовской Аравии
Министерский комитет ОПЕК+ пока хочет обсуждать прогнозы и решения в закрытом режиме без лишних сигналов рынку
Станция В-03 фиолетовой ветки будет готова в 2020г - Бакметрополитен
UNICEF поставит в Азербайджан вакцины против инфекционных заболеваний на $1,1 млн
Азербайджан может показать 7 фильмов в рамках Дней азербайджанского кино в Екатеринбурге
ИВ Сумгаита направит около 3 млн манатов на подготовку к юбилею города
ИВ Ярдымлинского района ищет подрядчика для работ по благоустройству
ИВ Агсуинского района направит более 810 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
Правительство Молдавии не планирует шагов к интеграции страны в ЕАЭС
Решение о статусе Азербайджана в ОДКБ будет приниматься консенсусом - и.о. генсека Семериков
В Грузии банкир, находящийся под следствием, намерен создать партию перемен
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook