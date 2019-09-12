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12.09.2019 14:09

Банк Республика предлагает держателям зарплатных карт новую кредитную линию «Зарплата +»

Вы потратили свою зарплату раньше времени? Нуждаетесь в финансовых ресурсах?

Тогда, воспользуйтесь новым кредитным продуктом "Зарплата +", предлагаемым для держателей зарплатных карт одним из ведущих банков страны, Банком Республика!

Теперь, если на вашей зарплатной карте закончатся деньги, Вы легко сможете воспользоваться новым продутом Банка Республика и получить кредитную линию в размере одной зарплаты с льготным периодом 40 дней и БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.

Основными преимуществами кредитной линии «Зарплата +» являются:


• Годовая процентная ставка - 0%;
• Срок действия - 24 месяца;
• Сумма – в размере одной зарплаты.
• Комиссия - 1%
• Льготный период - 40 дней. Таким образом, проценты не начисляются, если использованная сумма выплачена до 10 числа следующего месяца;
• Погашение кредитной линии происходит автоматически при зачислении зарплаты

Воспользуйтесь новым кредитом " Зарплата +", предлагаемым Банком Республика, и ваш баланс на зарплатной карте всегда будет положительным

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]