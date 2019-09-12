Алиев принял в Баку главу ПАСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Баку принял главу Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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