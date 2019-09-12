Станция В-03 фиолетовой ветки будет готова в 2020г - Бакметрополитен

Работы по строительству станции В-03 фиолетовой ветки метро планируется завершить в 2020 году, заявил заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Гидаят Мамедов.

«Идет завершающий этап строительных работ по сдачи в эксплуатацию станции метро В-03. Завершение строительства ожидается в 2020 году», - сказал Мамедов журналистам в четверг.

Станция с условным названием B-03 строится на улице Джейхуна Салимова возле военного госпиталя.

Протяженность станции «B-03» составит 166,98 метров, что позволит принимать составы из 7 вагонов. С вводом ее в эксплуатацию станет возможным также переход поездов с одной линии на другую. С этой целью параллельно со станцией идет строительство перехода длиной 193,1 метр.

Станция «B-03» будет трехуровневой, вход/выход пассажиров на станцию и переход с уровня на уровень будут обеспечивать 17 эскалаторов и лифты, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Бакметрополитен ранее ввел в эксплуатацию первую станцию "фиолетовой" линии - «Автовокзал». В настоящее время ведется строительство второй станции линии – "Мемар Аджеми-2".

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий (зеленой и красной) и 24-х действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Х.Насирзаде