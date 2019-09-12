Министерский комитет ОПЕК+ пока хочет обсуждать прогнозы и решения в закрытом режиме без лишних сигналов рынку

Министерский комитет ОПЕК+ предпочел бы обсуждать текущую ситуацию на рынке, прогнозы и варианты реагирования на ее изменения в закрытом режиме, чтобы не давать миру излишних сигналов, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Безусловно, мы в рамках министерского комитета обсуждаем все ситуации, которые видим на рынке и делаем прогнозы, а их большое количество. Один из факторов - замедление темпов роста экономики, это нас беспокоит. Причины - торговые войны денежно кредитные политики, санкции, которые непредсказуемы", - сказал он.
"Мы это обсуждаем в закрытом режиме, и для нас важны те сигналы, которые мы можем давать на пресс-конференциях. Сегодня никаких решений не готовы анонсировать, но у нас есть все инструменты, чтобы реагировать на ситуацию на рынке", - добавил Новак.
Алиев принял в Баку главу ПАСЕ
WoodMac снизил прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019-2020 гг.
Уровень соблюдения сделки по ограничению добычи ОПЕК+ в августе снизился до 136% - делегаты
Пятеро сирийцев в Казахстане хотели съесть 50 голубей
Станция В-03 фиолетовой ветки будет готова в 2020г - Бакметрополитен
UNICEF поставит в Азербайджан вакцины против инфекционных заболеваний на $1,1 млн
ИВ Сумгаита направит около 3 млн манатов на подготовку к юбилею города
ИВ Ярдымлинского района ищет подрядчика для работ по благоустройству
ИВ Агсуинского района направит более 810 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
Правительство Молдавии не планирует шагов к интеграции страны в ЕАЭС
Решение о статусе Азербайджана в ОДКБ будет приниматься консенсусом - и.о. генсека Семериков
В Грузии банкир, находящийся под следствием, намерен создать партию перемен
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Банк Республика предлагает держателям зарплатных карт новую кредитную линию «Зарплата +»
Прекрасная возможность от Nar для пользователей социальных сетей
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook