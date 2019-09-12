Министерский комитет ОПЕК+ пока хочет обсуждать прогнозы и решения в закрытом режиме без лишних сигналов рынку

Министерский комитет ОПЕК+ предпочел бы обсуждать текущую ситуацию на рынке, прогнозы и варианты реагирования на ее изменения в закрытом режиме, чтобы не давать миру излишних сигналов, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Безусловно, мы в рамках министерского комитета обсуждаем все ситуации, которые видим на рынке и делаем прогнозы, а их большое количество. Один из факторов - замедление темпов роста экономики, это нас беспокоит. Причины - торговые войны денежно кредитные политики, санкции, которые непредсказуемы", - сказал он.

"Мы это обсуждаем в закрытом режиме, и для нас важны те сигналы, которые мы можем давать на пресс-конференциях. Сегодня никаких решений не готовы анонсировать, но у нас есть все инструменты, чтобы реагировать на ситуацию на рынке", - добавил Новак.