Решение о статусе Азербайджана в ОДКБ будет приниматься консенсусом - и.о. генсека Семериков

Решение о получении Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ, возможность чего ранее не исключил вице-премьер РФ Юрий Борисов, должно быть принято с согласия всех стран-участниц организации, заявил в четверг и.о. генсека организации Валерий Семериков.
"Давайте исходить из нормативно-правовой базы, которая принята в ОДКБ. Все решения, особенно, что касается членства, наблюдательства, партнерства, принимаются консенсусом. Если не будет согласия одного члена-государства, естественно, решения не будет", - сказал Семериков журналистам в Ереване, отвечая на вопрос о возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя или партнера в ОДКБ.
Семериков отметил, что вице-премьер РФ Борисов не исключил подобную возможность, исходя из той точки зрения, что "у нас двери не закрыты ни для кого".
"Любое государство может изъявить желание стать членом, наблюдателем, партнером, но есть определенные ограничения, которые изложены в нормативных документах", - отметил и.о. генсека ОДКБ.
Ранее в четверг вице-премьер России Юрий Борисов не исключил возможности получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ.
"Это касается не только Азербайджана. ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР. Мы когда-то были все единой семьей", - сказал Борисов.
"У нас очень много общего. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества, со всеми странами ОДКБ и Азербайджаном, в частности", - отметил вице-премьер РФ.
В Ереване в четверг состоялось заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
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