Россияне стали реже летать в Сингапур, Вьетнам и на Кубу в 2019 году

Россияне стали реже покупать в 2019 году авиабилеты в Сингапур, Вьетнам и Гавану, свидетельствуют данные сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

Эксперты поисковика проанализировали бронирования билетов с начала 2019 года и сравнили с прошлогодними данными.

Согласно исследованию, продажи авиабилетов в Сингапур сократились на четверть, в Хошимин - на 17%, а в столицу Кубы Гавану - на 16%. "При этом средний чек в Сингапур за год вырос на 9% до 41,6 тысяч рублей, в Хошимин - на 14% до 31,9 тысяч рублей, в Гавану - на 4% до 45,76 тысяч рублей", - рассказали в Aviasales.

Также россияне стали реже на 14% покупать авиабилеты в Варну (Болгария), которые за год подорожали на 21% до 13,2 тыс. рублей. На 12% снизился спрос на Болонью (Италия), куда перелет из России обойдется в 19,9 тыс. рублей, это на 7%, чем в прошлом году.

Как отметили в пресс-службе сервиса, продажи авиабилетов в Гонконг снизились на 8%, при том, что сами авиабилеты подорожали на 13% до 29,45 тыс. рублей. Россияне стали на 7% реже летать и в Кишинев. Билеты из России в столицу Молдовы подорожали на 17% до 10 тыс. рублей. На 6% снизился спрос на авиабилеты в Кутаиси (Грузия) и Флоренцию. Стоимость перелета в Кутаиси составила 10,042 рубля (плюс 3%), а во Флоренцию - 18,4 тыс. рублей (плюс 9%).

Кроме того, в пределах 2-4% сократилось количество проданных авиабилетов в Харбин (Китай), Таллин, на Ибицу, в Эйлат и Страсбург. Средний чек на перечисленных маршрутах за год вырос от 1% до 17%.