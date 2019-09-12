Консультации мэра Кличко по поводу досрочного прекращения полномочий Киевского совета назначены на 17 сентября

Консультации городского головы Киева Виталия Кличко с руководителями фракций и депутатских групп Киевского городского совета состоятся на следующей неделе - во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба Киевсовета.
"Во вторник, 17 сентября, в 17.00 пройдут консультации мэра столицы Виталия Кличко с лидерами фракций и депутатских групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг Кличко инициировал консультации с руководством депутатских фракций и групп Киевского городского совета по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета. Он объявил это перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума.
Мэр отметил, что ему неинтересны "чьи-то договорняки и манипуляции", добавив, что "депутаты будут нести ответственность перед киевлянами, которые их выбирали, и, судя по всему, уже скоро".
4 сентября кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Согласно закону о местных выборах, внеочередные местные выборы назначаются Верховной Радой в случае досрочного прекращения полномочий, в частности, городского совета, городского головы, а также в других случаях, предусмотренных законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О добровольном объединении территориальных громад". Такое решение принимается Верховной Радой не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего местного совета и городского головы.
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