ФСБ видит нарастание угрозы терактов с использованием беспилотников

Первый заместитель директора ФСБ России, представитель РФ в Региональной антитеррористической структуре ШОС Сергей Смирнов заявил о нарастании угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.
"Поступающая в компетентные органы РФ информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов. Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ", - сказал Смирнов в четверг журналистам в Петербурге.
Он предложил обмен опытом между странами ШОС в сфере противодействия использованию беспилотников террористами. "На основе обобщения и анализа опыта компетентных органов стран нашей организации планируем выйти на утверждение совместных мер взаимодействия по противодействию и нейтрализации данной угрозы", - добавил Смирнов.
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