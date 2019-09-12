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СНГ 12.09.2019 19:19

ФСБ видит нарастание угрозы терактов с использованием беспилотников

Первый заместитель директора ФСБ России, представитель РФ в Региональной антитеррористической структуре ШОС Сергей Смирнов заявил о нарастании угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.

"Поступающая в компетентные органы РФ информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов. Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ", - сказал Смирнов в четверг журналистам в Петербурге.

Он предложил обмен опытом между странами ШОС в сфере противодействия использованию беспилотников террористами. "На основе обобщения и анализа опыта компетентных органов стран нашей организации планируем выйти на утверждение совместных мер взаимодействия по противодействию и нейтрализации данной угрозы", - добавил Смирнов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, БЕСПИЛОТНИКИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]