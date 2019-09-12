ФСБ видит нарастание угрозы терактов с использованием беспилотников

Первый заместитель директора ФСБ России, представитель РФ в Региональной антитеррористической структуре ШОС Сергей Смирнов заявил о нарастании угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов.

"Поступающая в компетентные органы РФ информация свидетельствует о нарастании угроз, связанных с применением членами международных террористических организаций беспилотных летательных аппаратов. Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыления с их помощью отравляющих веществ", - сказал Смирнов в четверг журналистам в Петербурге.

Он предложил обмен опытом между странами ШОС в сфере противодействия использованию беспилотников террористами. "На основе обобщения и анализа опыта компетентных органов стран нашей организации планируем выйти на утверждение совместных мер взаимодействия по противодействию и нейтрализации данной угрозы", - добавил Смирнов.