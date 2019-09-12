Пекин предлагал Маниле сотрудничать в энергетике в обмен на игнорирование решения арбитража по Южно-Китайском морю - президент Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин предлагал ему ключевую роль в разведке нефтегазовых месторождений в обмен на игнорирование решения международного арбитража в Гааге по территориальному спору в Южно-Китайском море, сообщает американский телеканал CNN.

В январе 2013 года Филиппины в одностороннем порядке обратились в международный арбитраж для решения территориального спора в Южно-Китайском море. В 2016 году третейский суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин к Китаю, заявив, что не нашел оснований для территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море. По решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли (китайское название - Наньша).

"Не принимайте в расчет решение арбитража. Откажитесь от ваших притязаний. Затем позвольте (действовать - ИФ) тем, кто связан с китайскими компаниями", - цитировал журналистам Дутерте слова Си Цзиньпина.

"Они хотят искать (ресурсы - ИФ), и если что-то будет, то мы (китайская сторона - ИФ) говорили, мы будем достаточно щедры, чтобы дать вам 60%, а мы получим всего 40%. Это обещание Си Цзиньпина", - утверждал Дутерте.

Его заявления прозвучали после встречи с Си Цзиньпином на прошлой неделе в Пекине. Китайские государственные СМИ отмечали тогда, что председатель КНР заявлял о возможности для двух стран сделать большой шаг в совместных поисках нефти и газа в прибрежных районах.

CNN отмечает, что предполагаемый совместный проект двух стран может быть реализован в исключительной экономической зоне Филиппин, однако она накладывается на воды, территориальную принадлежность которых оспаривает КНР, и Вьетнам.

Телеканал напоминает, что ранее Филиппины занимали жесткую позицию в отношении Пекина по территориальному вопросу, однако при президенте Дутерте (занимает пост с 2016 года) Манила стала стараться выстраивать экономические выгодные отношения с Пекином. В 2018 году Манила и Пекин достигли предварительной договоренности о сотрудничестве в сфере разведки нефти и газа.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. США заявляют о невмешательстве в споры, но, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и министр иностранных дел КНР Ван И заявили, что Китай не признает право арбитража в Гааге на рассмотрение территориальных проблем Южно-Китайского моря и не намерен выполнять его решения.