Страны ШОС обеспокоены идеологической обработкой семей боевиков в Сирии и Ираке - замглавы ФСБ РФ

Родственники боевиков подвергаются идеологической обработке в Сирии и Ираке и представляют потенциальную опасность при возвращении в родные страны, заявил первый заместитель директора ФСБ России, представитель страны в Региональной антитеррористической структуре ШОС Сергей Смирнов.

"С учётом военного поражения международных террористических организаций в Сирии и Ираке боевиками активизированы попытки возвращения семей в страны исхода. Длительное нахождение этой категории лиц в зонах террористической активности не исключает возможности использования их потенциала для реализации насильственных акций в странах пребывания", - сказал Смирнов журналистам в Петербурге в четверг.

По его словам, особую тревогу у спецслужб вызывают несовершеннолетние, которые "при постоянном и безальтернативном влиянии джихадистской идеологии принимают радикальные взгляды на общепринятую норму поведения".

"Имеются данные о том, что дети мужского пола подвергаются психологической и идеологической обработке, а с 12 лет проходят боевую подготовку", - добавил Смирнов.

Он подчеркнул, что страны ШОС уделяют особое внимание возвращению на родину, социальной реабилитации и реинтеграции в общество родственников боевиков, если они непричастны к противоправной деятельности. По словам замдиректора ФСБ РФ, индивидуальная работа представителей духовенства, правоохранительных органов и властей даёт положительный эффект.

По словам Смирнова, исполнительному комитету РАТС ШОС поручено подготовить методические рекомендации по работе с родственниками боевиков, возвращённых из зон террористической деятельности и непричастных к ней.