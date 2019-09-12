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СНГ 12.09.2019 17:34

Страны ШОС обеспокоены идеологической обработкой семей боевиков в Сирии и Ираке - замглавы ФСБ РФ

Родственники боевиков подвергаются идеологической обработке в Сирии и Ираке и представляют потенциальную опасность при возвращении в родные страны, заявил первый заместитель директора ФСБ России, представитель страны в Региональной антитеррористической структуре ШОС Сергей Смирнов.

"С учётом военного поражения международных террористических организаций в Сирии и Ираке боевиками активизированы попытки возвращения семей в страны исхода. Длительное нахождение этой категории лиц в зонах террористической активности не исключает возможности использования их потенциала для реализации насильственных акций в странах пребывания", - сказал Смирнов журналистам в Петербурге в четверг.

По его словам, особую тревогу у спецслужб вызывают несовершеннолетние, которые "при постоянном и безальтернативном влиянии джихадистской идеологии принимают радикальные взгляды на общепринятую норму поведения".

"Имеются данные о том, что дети мужского пола подвергаются психологической и идеологической обработке, а с 12 лет проходят боевую подготовку", - добавил Смирнов.

Он подчеркнул, что страны ШОС уделяют особое внимание возвращению на родину, социальной реабилитации и реинтеграции в общество родственников боевиков, если они непричастны к противоправной деятельности. По словам замдиректора ФСБ РФ, индивидуальная работа представителей духовенства, правоохранительных органов и властей даёт положительный эффект.

По словам Смирнова, исполнительному комитету РАТС ШОС поручено подготовить методические рекомендации по работе с родственниками боевиков, возвращённых из зон террористической деятельности и непричастных к ней.

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Тэги: РОССИЯ, ШОС, ТЕРРОРИЗМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]