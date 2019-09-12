В Сирии в лагере беженцев находятся 575 таджикских женщин и детей

В сирийском лагере беженцев "Аль-Хол" остаются 575 таджикских женщин и детей, которые являются членами семей боевиков, примкнувших ранее к "Исламскому государству" , сообщает в четверг таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди") со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

"Большинство таджикистанцев находятся в лагере "Аль-Хол", расположенном в провинции Хасака. Примерно 90 из них - женщины, более 200 девочек и более 240 мальчиков. Дети в возрасте от одного года до 17 лет. 134 из них родились за последние два года. Большинство детей абсолютные сироты, без родителей", - заявил источник радиостанции, отметив, что это не окончательные данные и число таджикских граждан в сирийских лагерях может быть больше.

По его словам, в лагерь таджикские женщины и дети были доставлены в лагерь в течение 2019 года, после освобождения от боевиков ИГИЛ региона Багус. Сообщается, что всего в лагере "Аль-Хол" находятся не менее 70 тыс. человек, из них порядка 10 тыс. человек - иностранцы.