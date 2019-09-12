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Дальнее зарубежье 12.09.2019 17:46

В Сирии в лагере беженцев находятся 575 таджикских женщин и детей

В сирийском лагере беженцев "Аль-Хол" остаются 575 таджикских женщин и детей, которые являются членами семей боевиков, примкнувших ранее к "Исламскому государству" , сообщает в четверг таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди") со ссылкой на источник в правительстве Таджикистана.

"Большинство таджикистанцев находятся в лагере "Аль-Хол", расположенном в провинции Хасака. Примерно 90 из них - женщины, более 200 девочек и более 240 мальчиков. Дети в возрасте от одного года до 17 лет. 134 из них родились за последние два года. Большинство детей абсолютные сироты, без родителей", - заявил источник радиостанции, отметив, что это не окончательные данные и число таджикских граждан в сирийских лагерях может быть больше.

По его словам, в лагерь таджикские женщины и дети были доставлены в лагерь в течение 2019 года, после освобождения от боевиков ИГИЛ региона Багус. Сообщается, что всего в лагере "Аль-Хол" находятся не менее 70 тыс. человек, из них порядка 10 тыс. человек - иностранцы.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СИРИЯ, ЛАГЕРЬ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]