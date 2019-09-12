Brexit без соглашения не нарушает соглашения 1998 года по мирному урегулированию в Северной Ирландии - суд

"Жесткий" Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем - в случае реализации не станет нарушением Белфастского соглашения 1998 года по урегулированию в Северной Ирландии, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на постановление североирландского суда.
Таким образом, заключает Bloomberg, это судебное решение стало победой для премьера Великобритании Бориса Джонсона, который неоднократно заверял общественность в намерении в любом случае вывести Великобританию из ЕС 31 октября этого года.
Теперь в пятницу дело должен заслушать апелляционный суд Белфаста, а затем, на следующей неделе, оно будет направлено в Верховный суд Великобритании.
Ранее Реймонд Маккорд, чей сын погиб в результате конфликта в Северной Ирландии, направил соответствующий иск в суд, утверждая, что "жесткий" Brexit нарушит условия соглашения 1998 года.
Bloomberg напоминает, что ключевым элементом соглашения являлось поддержание открытой границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.
Однако прозрачность границы оказалась под вопросом в связи с ситуацией вокруг Brexit. В результате Лондоном и Брюсселем был разработан "страховочный план" или "бэкстоп", направленный на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.
В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".
Министр обороны Азербайджана на летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2019 встретился с военным атташе Турции
МИД Азербайджана передал ноту протеста Франции в связи с визитом французских парламентариев в Карабах
Азербайджан не признает итоги «местных выборов» в Крыму, подтверждает поддержку территориальной целостности Украины – МИД
В Азербайджане зарегистрирован Олимпийский комплекс с уставным капиталом свыше 16,5 млн манатов
Британская нефтесервисная компания открыла филиал в Азербайджане
UBOC планирует в конце 2020г начать разведочное бурение на структуре Бабек на Каспии
На Кубке мира по арена-поло в Баку впервые будет применена система VAR
Инвалиды в Азербайджане с начала 2019 года получили 330 автомобилей по линии Минтруда
Азербайджан предложил предотвращать турпропаганду на оккупированных территориях - Нагиев
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для проведения капремонта дорог
ИВ Сумгаита направит около 3 млн манатов на подготовку к юбилею города
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE
В Казани прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию создания Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан
Банк Республика предлагает держателям зарплатных карт новую кредитную линию «Зарплата +»
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook