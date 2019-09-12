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Дальнее зарубежье 12.09.2019 18:03

Brexit без соглашения не нарушает соглашения 1998 года по мирному урегулированию в Северной Ирландии - суд

"Жесткий" Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем - в случае реализации не станет нарушением Белфастского соглашения 1998 года по урегулированию в Северной Ирландии, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на постановление североирландского суда.

Таким образом, заключает Bloomberg, это судебное решение стало победой для премьера Великобритании Бориса Джонсона, который неоднократно заверял общественность в намерении в любом случае вывести Великобританию из ЕС 31 октября этого года.

Теперь в пятницу дело должен заслушать апелляционный суд Белфаста, а затем, на следующей неделе, оно будет направлено в Верховный суд Великобритании.

Ранее Реймонд Маккорд, чей сын погиб в результате конфликта в Северной Ирландии, направил соответствующий иск в суд, утверждая, что "жесткий" Brexit нарушит условия соглашения 1998 года.

Bloomberg напоминает, что ключевым элементом соглашения являлось поддержание открытой границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Однако прозрачность границы оказалась под вопросом в связи с ситуацией вокруг Brexit. В результате Лондоном и Брюсселем был разработан "страховочный план" или "бэкстоп", направленный на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СЕВИРЛАНДИЯ, BREXIT, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]