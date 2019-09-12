Узбекистан с 1 января вводит для граждан КНР безвизовый режим на посещение страны в течение семи дней

Граждане Китая, включая жителей Специального административного района КНР Гонконг, с 1 января смогут приезжать в Узбекистан на семь дней в безвизовом режиме.

Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиеев, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе главы государства.

"Установить с 1 января 2020 года безвизовый режим въезда в Республику Узбекистан сроком не более 7 дней через международные аэропорты страны для граждан Китайской Народной Республики", - говорится в указе.

С июля 2018 года граждане Китая, включая САР КНР Гонконг, следующие транзитом через международные аэропорты Узбекистана с целью осмотра достопримечательностей страны, могут находиться в республике без визы сроком не более пяти суток при наличии авиабилета в третью страну.

В настоящее время в Узбекистан без виз могут въезжать граждане 65 стран. Кроме того, граждане 77 стран имеют возможность въехать в страну по электронной визе.