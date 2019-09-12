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Дальнее зарубежье 12.09.2019 18:32

Команды переговорщиков по торговле Китая и США проведут встречу на следующей неделе

Рабочие группы Китая и США, участвующие в торговых переговорах, встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов торгового баланса, доступа к рынкам и защиты инвесторов, заявил заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ.

В четверг Лю Хэ провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, сообщает агентство "Синьхуа".

Лю Хэ сказал, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил об отсрочке повышения пошлин.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика 1 октября будет отмечать свое 70-летие, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в Twitter.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]