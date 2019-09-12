Команды переговорщиков по торговле Китая и США проведут встречу на следующей неделе

Рабочие группы Китая и США, участвующие в торговых переговорах, встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов торгового баланса, доступа к рынкам и защиты инвесторов, заявил заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ.
В четверг Лю Хэ провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, сообщает агентство "Синьхуа".
Лю Хэ сказал, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров.
Президент США Дональд Трамп накануне сообщил об отсрочке повышения пошлин.
"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика 1 октября будет отмечать свое 70-летие, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в Twitter.
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