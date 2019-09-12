Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8724 RUR   0.026 GBR   2.0961 TRY   0.2954

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.75 -1.65 Brent 60.81 -1.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.09.2019 20:04

Четверо фигурантов по делу об аварии в римском метро помещены в предварительное заключение

Ордера на помещение четверых людей в предварительное заключение изданы в рамках расследования аварии на эскалаторах в метро Рима, где пострадали российские футбольные болельщики, сообщает в четверг итальянское агентство АНСА со ссылкой на собственные источники.

Двое заключенных - сотрудники столичной метрокомпании, двое других работали в муниципальной транспортной компании, отмечают собеседники агентства.

В отношении этих людей выдвинуты обвинения в растрате общественных фондов и в причинении тяжких телесных повреждений.

23 октября прошлого года итальянское посольство в Москве сообщило, что до 30 болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро. Более 10 человек были доставлены в больницы с травмами, в том числе с тяжелыми.

Неполадки эскалатора произошли на станции метро "Репубблика" в часы наибольшей загруженности метро - около 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам очевидцев, речь шла об обрушении эскалатора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, МЕТРО, ИНЦИДЕНТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Похожие новости


Поезда столкнулись в римском метро, 12 человек пострадали

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]