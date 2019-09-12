Граждане 53 стран смогут посещать Петербург по электронной визе

Граждане 53 государств, включая все страны Евросоюза, смогут посещать с 1 октября Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия.
"Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Это все те же страны, что и в перечне для Калининградской области. Документ уже подписан премьером", - рассказала она.
Как отметила Гвичия, единственное различие между Калининградской областью и Петербургом - это способы передвижения. "Иностранные туристы не смогут приехать в Петербург и Ленинградскую область по электронной визе на поезде, потому что мы пока технически к этому не готовы. Все остальные способы - автомобиль, самолет, лайнер будут доступны", - подчеркнула она.
В списке стран, граждане которых смогут оформить электронные визы, значатся Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.
Сейчас по электронным визам иностранные туристы могут посетить Дальний Восток и Калининградскую область. С 1 октября оформить электронную визу можно будет для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание России не более восьми суток с момента въезда. С 1 января 2021 иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
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