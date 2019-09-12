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12.09.2019 17:26

Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, осуществила самое крупномасштабное развертывание сети LTE в Азербайджане. Всего за 4 месяца, с мая 2019 года, Bakcell было установлено более 1000 новых базовых станций LTE, поддерживающих технологию 4.5G. Подобный проект впервые осуществляется в Азербайджане и всем регионе.

Сегодня, благодаря более 2700 базовым станциям 4G, Bakcell имеет самую большую сеть 4G в стране, по зоне покрытия и емкости, охватывая почти 91% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Компания Bakcell использует технологию LTE-Advanced Carrier Aggregation (повышенная агрегация несущих частот), тем самым обеспечив поддержку скоростей до 225 мегабит в секунду в своей сверхскоростной сети 4G. Тот факт, что сеть Bakcell является одной из немногих сетей в мире использующих агрегацию несущих частот с технологией LTE-Advanced, является предметом особой гордости для компании. Благодаря этой технологии, пользователи Bakcell могут просматривать и загружать видео-контент высокой четкости и даже формата 4K, получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий, а также к сложным приложениям последнего поколения.

Отметим, что компания Bakcell стала первым мобильным оператором в Азербайджане, осуществившим коммерческий запуск услуг 4G, и запустившим сеть 4G в Бакинском метро.

Качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell признается даже на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell была названа «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Награда была вручена компанией Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]