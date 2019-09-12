Компания Bakcell в кратчайшие сроки осуществила самое крупномасштабное в Азербайджане развертывание сети LTE

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, осуществила самое крупномасштабное развертывание сети LTE в Азербайджане. Всего за 4 месяца, с мая 2019 года, Bakcell было установлено более 1000 новых базовых станций LTE, поддерживающих технологию 4.5G. Подобный проект впервые осуществляется в Азербайджане и всем регионе.
Сегодня, благодаря более 2700 базовым станциям 4G, Bakcell имеет самую большую сеть 4G в стране, по зоне покрытия и емкости, охватывая почти 91% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).
Компания Bakcell использует технологию LTE-Advanced Carrier Aggregation (повышенная агрегация несущих частот), тем самым обеспечив поддержку скоростей до 225 мегабит в секунду в своей сверхскоростной сети 4G. Тот факт, что сеть Bakcell является одной из немногих сетей в мире использующих агрегацию несущих частот с технологией LTE-Advanced, является предметом особой гордости для компании. Благодаря этой технологии, пользователи Bakcell могут просматривать и загружать видео-контент высокой четкости и даже формата 4K, получают возможность мгновенного доступа к потоковым видео в формате HD, прямым трансляциям спортивных и концертных мероприятий, а также к сложным приложениям последнего поколения.
Отметим, что компания Bakcell стала первым мобильным оператором в Азербайджане, осуществившим коммерческий запуск услуг 4G, и запустившим сеть 4G в Бакинском метро.
Качество и непревзойденная скорость мобильного интернета от Bakcell признается даже на международном уровне. Так, в 2018 году Bakcell была названа «Самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане». Награда была вручена компанией Ookla, известной по всему миру своей услугой Speedtest. В 2017 году компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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