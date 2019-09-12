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Внешняя политика 12.09.2019 17:31

Азербайджан не признает итоги «местных выборов» в Крыму, подтверждает поддержку территориальной целостности Украины – МИД

Азербайджан не признает итогов таких называемых «местных выборов», прошедших на Крымском полуострове.

«МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ, как то закреплено в Конституции Украины. Следовательно, Азербайджанская Республика не признаёт какие-либо «выборы», проводимые без согласия правительства Украины», - отмечается в заявлении главы пресс-службы МИД Лейлы Абдуллаевой.

А.Азизов

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Тэги: МИД, КРЫМ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]