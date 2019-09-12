Азербайджан не признает итоги «местных выборов» в Крыму, подтверждает поддержку территориальной целостности Украины – МИД

Азербайджан не признает итогов таких называемых «местных выборов», прошедших на Крымском полуострове.

«МИД Азербайджана вновь подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ, как то закреплено в Конституции Украины. Следовательно, Азербайджанская Республика не признаёт какие-либо «выборы», проводимые без согласия правительства Украины», - отмечается в заявлении главы пресс-службы МИД Лейлы Абдуллаевой.

А.Азизов