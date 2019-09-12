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ТЭК 12.09.2019 17:35

Британская нефтесервисная компания открыла филиал в Азербайджане

Британская компания «Subsea 7 Deep Sea Limited» в августе 2019 года зарегистрировала филиал в Азербайджане.

«Официальным представителем компании является гражданин Великобритании Майкл Киртон», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

Филиал зарегистрирован 30 августа.

Subsea 7 Deep Sea Ltd. предоставляет нефтепромысловые услуги.Компания предлагает услуги по проектированию, проектированию, строительству, монтажу и техническому обслуживанию нефтегазовых объектов.«Subsea 7 Deep Sea Ltd.» обслуживает морскую энергетику по всему миру. За 50 лет деятельности компания реализовала свыше 1 тыс. проектов.«Subsea 7 Deep Sea Ltd.» работает в 33 странах мира.

Н.Аббасова

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E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, ФИЛИАЛ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]