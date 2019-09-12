Британская нефтесервисная компания открыла филиал в Азербайджане

Британская компания «Subsea 7 Deep Sea Limited» в августе 2019 года зарегистрировала филиал в Азербайджане.

«Официальным представителем компании является гражданин Великобритании Майкл Киртон», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

Филиал зарегистрирован 30 августа.

Subsea 7 Deep Sea Ltd. предоставляет нефтепромысловые услуги.Компания предлагает услуги по проектированию, проектированию, строительству, монтажу и техническому обслуживанию нефтегазовых объектов.«Subsea 7 Deep Sea Ltd.» обслуживает морскую энергетику по всему миру. За 50 лет деятельности компания реализовала свыше 1 тыс. проектов.«Subsea 7 Deep Sea Ltd.» работает в 33 странах мира.

Н.Аббасова