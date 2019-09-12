Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Шемахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ликвидации последствий землетрясения в Шемахинском районе.
Согласно распоряжению Исполнительной власти Шемахинского района выделено 2 млн манатов. Средства будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.
Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних – Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов. В результате землетрясения пострадали дома граждан.
В феврале 2019 года президент Алиев подписал распоряжение о выделении МЧС Азербайджана из госбюджета 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.
Кроме этого, в марте президент Алиев распорядился о выделении МЧС из госбюджета 5 млн манатов на продолжение работ по ликвидации последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны. Еще по 2 млн манатов получили ИВ Шемахинского, Исмаиллинского и Агсуинского для ремонтных работ в жилых зданиях.
Б.Рустамбеков
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