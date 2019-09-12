На Кубке мира по арена-поло в Баку впервые будет применена система VAR

Федерации конного спорта Азербайджана предоставит каждой команде, принимающей участие в VII Кубке мира по арена-поло, по 12 поло-пони, заявил журналистам генсек Федерации Бахруз Набиев.

VII Кубок мира по арена-поло пройдет в Азербайджане 13-15 сентября. в соревнованиях примут участие четыре команды - Азербайджан, Германия, Россия и Швейцарии.

«В каждой команде принимают участие по три человека. Все скакуны представлены нами. Это привезенные из Аргентины поло-пони, специально разведенные для этих соревнований. Каждой команде мы предоставим по 12 поло-пони»,- сказал Набиев.

По его словам, поло-пони будут распределены между командами путем жеребьевки.

Набиев также отметил, что впервые на этих соревнованиях будет применена новая система «VAR». «Решение судьи будет возможно изменить путем просмотра видеокадров»,- отметил генсек.

Он также отметил, азербайджанская сторона возлагает большие надежды на свою команду. «Наша команда уже готова выступать на большом поло турнире. Наша команда уже должна серьезно заняться большим поло»,- отметил он.

VII Кубок мира по арена-поло пройдет в Центре конного спорта «Бина».

Ф.Исазаде