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Бизнес и законодательство 12.09.2019 18:11

В Азербайджане зарегистрирован Олимпийский комплекс с уставным капиталом свыше 16,5 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Бейлаганский олимпийский спортивный комплекс», сообщает сайт Минналогов.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 16 млн 580,978 тыс. манатов, оно зарегистрировано 29 августа 2019 года.

Официальным представителем общества является Ахадов Атиф.

Кроме того министерство зарегистрировало ОАО "Celilabad Sherab-9" с уставным капиталом в 375,214 тыс. манатов. Официальным представителем ОАО является Вагиф Талыбов. ОАО зарегистрировано 30 августа.

Также государственную регистрацию в министерстве прошло ООО "Швейцарские продукты", официальным представителем которого является Джавид Мурадов. ООО зарегистрировано 22 августа, уставный капитал составляет 20 тыс. манатов.

Госрегистрацию также прошла ООО "Experto Azerbaijan", официальным представителем которого является гражданин Франции Мартин Райан. Уставный капитал компании составляет 19 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: КОМПЛЕКС, МИННАЛОГОВ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]