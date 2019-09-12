МИД Азербайджана передал ноту протеста Франции в связи с визитом французских парламентариев в Карабах

Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в МИД, ему вручена нота протеста в связи с визитом французских парламентариев в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.
"Мы решительно осуждаем незаконную поездку французских парламентариев в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. В настоящей связи временный поверенный в делах Франции в нашей стране был приглашён в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему была вручена нота протеста, адресованная французской стороне", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.
В ноте обращено особое внимание на то, что осуществление такого рода незаконных поездок серьезно подрывает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Францию, имеющие целью урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также наносит ущерб авторитету Франции как посредника в этом процессе.
МИД Азербайджана призвал правительство Франции «принять решительные меры для пресечения незаконных поездок парламентариев этой страны, на оккупированные территории Азербайджана», и тем самым подтвердить последовательность своего беспристрастного подхода в качестве посредника в урегулировании, руководствующегося интересами должного исполнения своих международных обязательств.
В заявлении отмечено, что этот визит предпринят «ангажированными и находящимися под влиянием армянского лобби Франции» депутатами вроде Ги Тесье (Guy Teissier), чье имя ввиду его прежних незаконных визитов уже значится в списке лиц, нежелательных для въезда в Азербайджан.
Имена прочих примкнувших к нему участников незаконной поездки: депутатов Валери Буайе (Valerie Boyer), Жан-Пьера Кюбертафона (Jean-Pierre Cubertafon), Мохамада Лакхилы (Mohamad Laqhila), Даниэль Казарян (Daniele Cazarian), Гийома Каспаряна (Guillaume Kasbarian) и сенатора Пьера Узулиаса (Pierre Ouzoulias), также будут включены в указанный список.
Б.Рустамбеков
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